Верховный суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 20 сентября.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Укринформ.

«(Судебный процесс. - Ред.) перенесли на 20 число (сентября. - Ред.)», - проинформировал Сердюк.

По его словам, на заседании, которое проходило во вторник, стороны процесса начали рассматривать вопрос участия в рассмотрении этого дела в ВС государственного адвоката Юрия Рябовола, и на следующем заседании рассмотрение этого вопроса будет продолжено.

Он уточнил, что адвокаты экс-президента также подали заявление в суд от экс-президента, в котором отмечалось, что Янукович сам подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции по делу о госизмене, а именно - Оболонского райсуда Киева.

Сердюк отметил, что, по мнению заявителя, в связи с подачей такой апелляционной жалобы сейчас необходимо это дело передавать в Киевский апелляционный суд (рассмотрение первой апелляционной жалобы по этому делу проходило в Киевском апелляционном суде по заявлениям защитников Януковича. - Ред.).

Также в суд от адвокатов экс-президента был подан ответ Минюста РФ о том, что фактически все готово к началу видеоконференции с Януковичем по типу того, как это уже было сделано Святошинским районным судом города Киева в 2016 году (Янукович тогда давал показания в режиме видеоконференции , которая велась из зала Ростовского областного суда в РФ - ред.).

По словам адвоката, суд приобщил к материалам дела это заявление Януковича о необходимости передачи дела в Киевский апелляционный суд и ответ от Минюста РФ. Рассмотрение этих документов планируется на следующем заседании.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать из Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован стороной защиты.

На приговор было подано 5 апелляционных жалоб.

2 октября 2020 Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.