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Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Решение Киевского апелляционного суда показывает, что представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов. Их цель была - «организовать» обвинительный приговор Януковичу, переложив на него ответственность за свои преступления и, соответственно, избежать собственного наказания», - отметил он.

По словам Сердюка, данное решение суда будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать из Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован стороной защиты.

На приговор было подано 5 апелляционных жалоб.
ForUm

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