В Крыму в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар. Ими оказались Азиз Ахтемов, Эльдар Одаманов, Шевкет Усеинов, Асан Ахтемов и заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов.

Об этом сообщает Crimea SOS со ссылкой на Крымскую солидарность.

По информации активистов, утром 3 сентября люди с нашивками и в форме ФСБ ворвались в дом крымского татарина Эльдара Одаманов в Симферополе. У него провели обыск якобы по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное, который произошел 23 августа.

Обыск начался в 6:00 утра с угрозы выломать дверь. Силовики, проигнорировав просьбу представиться, забрали у семьи Одаманова мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске. Всего в ходе обыска в доме Эльдара Одаманова изъяли 2 ноутбука, 2 телефона и 2 флеш-накопителя.

«После составления списка изъятых вещей в протоколе Эльдар Одаманов потребовал у правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанных имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на обратное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из силовиков и поехал с ним в неизвестном направлении. Через некоторое время его вернули вместе с устройством, был конфискован непроцессуальным способом. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения также остается неясным», — сообщили активисты.

После обыска представители ФСБ сказали, что Одаманова отвезут в «центральное отделение полиции», но на данный момент родственники и адвокат не нашли его ни в Симферополе, ни в России. Жена Одаманова написала заявление о похищении в полицию.

Позже крымскотатарский общественный деятель Нариман Джелялов сообщил о еще одном обыске и задержании якобы по делу о подрыве газопровода. Обыск прошел в доме Азиза Ахтемова в селе Первомайское Симферопольского района. После проведения обыска молодого человека увезли. Его местонахождение пока тоже неизвестно.

4 сентября в селе Первомайское после обыска был похищен уже и сам Нариман Джелялов. Его, вероятно, держат в здании «ФСБ РФ по Крыму и Севастополю».

Ночью 4 сентября в Евпатории после обыска «люди в форме ФСБ» увезли в неизвестном направлении Шевкета Усеинова. Также 4 сентября состоялись обыск и задержание пятого крымского татарина — Асана Ахтемова. На связь он не выходит. Предположительно он находится в «УФСБ».