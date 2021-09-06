Проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который он не был мэром, сообщила пресс-служба Криворожского горсовета.

«В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережил более 500 проверок, посланных Порошенко и Луценко. 2020 был относительно спокоен. Весной 2021 года была дана команда «фас» против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла «зондер-команда» из около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели», - заявил начальник управления Криворожского горисполкома Максим Кудин.

Чиновник порекомендовал министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и «политтехнологам от власти» не пытаться связать смерть Павлова с проведением проверки, поскольку ей подвергается период, в который Павлов не был городским головой Кривого Рога.

«Зондер-командой» проводится проверка именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и, соответственно, это не могло этого касаться», - подчеркнул Кудин.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное, рядом было оружие.