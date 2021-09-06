Решение по делу о сбитом над Донбассом рейсе МН17 «Малайзийских авиалиний» вынесут во второй половине 2022 года.

Об этом было объявлено на заседании суда в понедельник, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

Суд уже назначил три дня слушаний между сентябрем и декабрем 2022 года для принятия решения. Пока неизвестно, когда суд будет готов назвать конкретную дату.

Журналистка нидерландского издания De Telegraaf назвала три возможные даты - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Она также отметила, что суд не будет выносить приговор через две недели после завершения следствия, как это происходит обычно, из-за масштабности и сложности дела.

В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу МН17 - слово предоставили родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.

Напомним, национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.