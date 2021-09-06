В подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает ТСН.

«В ближайшее время Украина выйдет из зеленой зоны. Мы будем вынуждены ввести желтую, где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — подчеркнул он.

Переход к желтой зоне Кузин назвал «условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время».

По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос, удастся ли избежать нам локдауна, он сказал: «По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о красном уровне опасности, то он будет не раньше ноября».

Напомним, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.