За сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев – 18, выздоровели 457 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 11283 лица, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2298307 человек, выздоровели – 2213177, летальных случаев - 54 001, проведено 12108589 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
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