также в разделеОбщество
В Киеве активисты устроили пикет под посольством РФ: реакция на события в Крыму 19
На Львовщине задержали нелегальных мигрантов 14
Четыре региона Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина 1178
Уже более недели в Запорожской области ищут 11-летнего мальчика 19
Силовики РФ подозревают двух крымских татар в «диверсии» 28
В Карпатах температура упала до нуля градусов 17
В Украину из США прибыл груз инновационных лекарств против коронавируса 25
Почти 1400 новых случаев COVID-заболевания в Украине за сутки 22
На фронте боевики открывали огонь из гранатометов 11
МВД Польши отреагировало на смерть украинца после задержания полицией 94
В Умань прибыли полицейские из Израиля 24
Во Львове самолет совершил аварийную посадку 75
ФСБ в Крыму задержала пятерых крымских татар 125
Из-за пожара в костеле святого Николая открыто уголовное производство 15
США передадут Украине новую партию Javelin 11
В Запорожье начнут расследование клинической смерти подростка на уроке 40
Оккупанты в Крыму задержали заместителя главы Меджлиса 81
В Украину идут первые заморозки 59

За сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев – 18, выздоровели 457 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 11283 лица, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2298307 человек, выздоровели – 2213177, летальных случаев - 54 001, проведено 12108589 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги