Баннер с рекламой телеканала «Наш» на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили случайно. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник.

«Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли», - рассказал Мельник.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала «Наш».

Позже баннер сняли с Дома профсоюзов.