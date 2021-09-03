Баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов.

Как передает УНИАН, после огласки в социальных сетях и СМИ, баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сняли.

Пока неизвестно, кто сделал демонтаж рекламной площади.

Напомним, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.