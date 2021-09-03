Баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов.
Как передает УНИАН, после огласки в социальных сетях и СМИ, баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сняли.
Пока неизвестно, кто сделал демонтаж рекламной площади.
Напомним, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.
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