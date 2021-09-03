также в разделеСтолица
Киев подал предложения к программе «Большое строительство» 8
На Доме профсоюзов повесили баннер с рекламой телеканала «Наш» и Мураева 39
В Киеве – 321 случай COVID-19 за сутки 8
МКИП предупреждает об очередной опасности для исторического Киева 13
Лето-2021 – на втором месте среди самих жарких с 1881 года 11
ЕБРР выделил на реконструкцию теплосетей Киева €140 миллионов 10
В центре Киева грузовик повредил открытый вчера фонтан 32
В Киеве за сутки обнаружили 309 больных коронавирусом 9
В Киеве заработает еще один центр вакцинации 13
В Киеве снова запустят группы контроля за соблюдением карантина 43
На Киев и область надвигается гроза 17
Температура в августе была почти на градус выше нормы 10
В Киеве – 268 новых случаев коронавируса 17
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX-XX веков 25
Дело о скандальном ДТП с участием нардепа Трухина передали ГБР 65
В Киеве утвердили ограничения на работу учреждений образования 35
Кличко объяснил, зачем Ткаченко и Выговского пригласили в Киевсовет 14
В Киеве – 204 новых случая COVID-19 10

Баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов.

Как передает УНИАН, после огласки в социальных сетях и СМИ, баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сняли.

Пока неизвестно, кто сделал демонтаж рекламной площади.

Напомним, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
31
Теги