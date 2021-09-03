также в разделеПолитика
«Слуга народа» планируют провести съезд 6 сентября
Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не может ввести двойное гражданство 10
Зеленский считает, что диджитализация поборет коррупцию 9
Зеленский сравнил себя с Джобсом 28
Зеленский: Гражданское общество в Украине сильное, появление «дракона» невозможно 13
Зеленский предложил главе Apple расширять присутствие в Украине 11
Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом 51
Резников: РФ прямо угрожает восьми странам НАТО 52
В РФ угрожают контрмерами в случае вступления Украины в НАТО 77
«Солнечные батареи не остановят агрессию РФ»: сенатор раскритиковал позицию Байдена по Украине 94
«Дружба против РФ»: у Путина отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена 35
Резников считает Минские соглашения «мертвой историей» 65
В «Слуге народа» допустили увольнение трех министров 24
Зеленский о встрече с Байденом: Не знаю, возникла ли «химия» 29
Зеленский: Байден гарантировал введение санкций против «Северного потока-2» 650
Кулеба: Встреча Зеленского и Байдена вывела отношения двух стран на новый уровень 16
США предоставят Украине новую партию «Джавелинов» 52
Украина и США выступили с совместным заявлением о стратегическом партнерстве 46

На Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала «Наш», сообщает Радио Свобода.

На баннере также есть надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины.

Кто и с какой целью разместил баннер – пока неизвестно.

В Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, ситуацию пока не комментировали.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снова наложил штраф на телеканал «Наш» и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в его эфире.

Владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев является лидером политической партии «Наши», имеющей пророссийские взгляды. Одним из лозунгов Мураева как политика является то, что «мы [украинцы] должны защищать свое» от иностранных влияний - преимущественно западных.

Мураев также является бывшим владельцем телеканала NewsOne и был членом партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». В октябре 2018 NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии «За жизнь». В ноябре 2018 он создал телеканал «Наш».

Дом профсоюзов, где был штаб Евромайдана, загорелся 18 февраля 2014 во время столкновений между протестующими и силовиками. Погибли два человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги