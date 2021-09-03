На Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала «Наш», сообщает Радио Свобода.

На баннере также есть надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины.

Кто и с какой целью разместил баннер – пока неизвестно.

В Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, ситуацию пока не комментировали.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снова наложил штраф на телеканал «Наш» и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в его эфире.

Владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев является лидером политической партии «Наши», имеющей пророссийские взгляды. Одним из лозунгов Мураева как политика является то, что «мы [украинцы] должны защищать свое» от иностранных влияний - преимущественно западных.

Мураев также является бывшим владельцем телеканала NewsOne и был членом партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». В октябре 2018 NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии «За жизнь». В ноябре 2018 он создал телеканал «Наш».

Дом профсоюзов, где был штаб Евромайдана, загорелся 18 февраля 2014 во время столкновений между протестующими и силовиками. Погибли два человека.