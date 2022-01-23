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В Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину. В контексте военной эскалации со стороны России особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

“У нас имеется информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера”, - говорится в заявлении.

Также в британском МИД указали, что российская разведка поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.

"Некоторые из них контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".

“Россия должна снизить напряженность, прекратить кампанию агрессии и дезинформации, а также продвигаться по пути дипломатии. Великобритания и наши партнеры уже неоднократно говорили, что любое военное вторжение в Украину станет огромной стратегической ошибкой и будет иметь высокую цену”, - подчеркнула Трасс.
ForUm

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