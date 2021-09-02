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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 309 больных коронавирусом, три человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«309 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 801», - сообщил Кличко.

Заболела 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет. А также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом. А также 32 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек. В общем коронавирус преодолели 216 305 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 65, в Подольском - 45, и в Святошинском районе - 43 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 1 сентября в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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