За сутки 1 сентября в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 787 человек, летальных случаев – 44, выздоровели 889 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 23522 лица, методом ИФА - 7954, экспресс-тестами - 22239.
За все время пандемии в Украине заболели 2290848 человек, выздоровели – 2209754, летальных случаев - 53 877, проведено 12031985 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
Напомним, за сутки 31 августа 2021 в Украине было зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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