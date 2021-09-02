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За сутки 1 сентября в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 787 человек, летальных случаев – 44, выздоровели 889 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 23522 лица, методом ИФА - 7954, экспресс-тестами - 22239.

За все время пандемии в Украине заболели 2290848 человек, выздоровели – 2209754, летальных случаев - 53 877, проведено 12031985 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Напомним, за сутки 31 августа 2021 в Украине было зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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