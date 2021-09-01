За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 874 человека;
- летальных случаев - 44;
- выздоровели - 925 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 28140 человек,
- методом ИФА - 8159 человек,
- экспресс-тестами - 27102 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2288371 человек;
- выздоровели - 2208865 человек;
- летальных случаев - 53 833;
- проведено ПЦР-тестов - 12008463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
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