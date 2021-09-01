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За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 874 человека;
  • летальных случаев - 44;
  • выздоровели - 925 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 28140 человек,
  • методом ИФА - 8159 человек,
  • экспресс-тестами - 27102 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2288371 человек;
  • выздоровели - 2208865 человек;
  • летальных случаев - 53 833;
  • проведено ПЦР-тестов - 12008463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
ForUm

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