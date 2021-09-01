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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что его российский коллега Сергей Лавров запутался в истории.

«Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда - самые грязные в мире», - написал Кулеба в Twitter, комментируя высказывание Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления об истории стран и качестве газа «не от большого ума».

Напомним,  Зеленский учредил новый праздник – День Украинской государственности, и отметил, что датой праздника станет годовщина крещения Киевской Руси.

По информации российских СМИ, Лавров заявил, что подобные высказывания – «словесная эквилибристика», и президент Зеленский делает эти заявления «не от большого ума».
ForUm

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