также в разделеПолитика
Отказавшегося возглавить Кривой Рог «слугу» исключили из партии 21
Зеленский считает визит в США предметным и хорошо подготовленным 12
СМИ узнали подробности встречи Байдена и Зеленского 74
80 проектов на $277 млрд: Зеленский представил в США План трансформации Украины 39
Арестович предложил переименовать Украину 256
Украина установит линию защищенной связи с США 36
СМИ: США пообещали выделить Украине $60 миллионов военной помощи 11
В Австрии семья из Украины попала в ДТП, погибли двое детей 78
Кравчука не будет в ТКГ до декабря, он на реабилитации 15
Брюссель готов провести консультации с Киевом по «Северному потоку-2» 25
Разумков прокомментировал нападение на Порошенко 60
Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина 72
Зеленские прибыли в Вашингтон 48
Волкер: Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно 142
Разумков на Донбассе: Мы точно не будем молчать 83
У Зеленского объяснили, с чем связан перенос его встречи с Байденом 172
Разумков предложил Данилову с трибуны показать, на кого давят олигархи 51
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли 133

Украинские политики сегодня упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не тот большого ума. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», - сказал министр.

По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».

«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной», - продолжил глава российского МИД.

Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон относительно российского газа заявил, что «это самый грязный в мире газ» из-за якобы имеющих место значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также, по утверждению украинского президента, «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

В 2020 году, по сообщению компании «Оператор ГТС Украины», транзит российского газа через Украину сократился до 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за 30 лет. Это означает загрузку газотранспортной системы страны менее чем на 30%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги