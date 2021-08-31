Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.

В присутствии Зеленского, который находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом, подписаны два документа в энергетической отрасли.

Евгений Енин назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Европейская комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2», который угрожает безопасности Украины.

Вследствие нарушения оккупантами режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил в августе погибли девять украинских военнослужащих, 28 были ранены.

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине, сообщила Госпогранслужба.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированным от COVID-19 сотрудникам городского совета.

В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления.

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, при этом маршруты возвращения украинских граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

21-летний украинский пловец Андрей Трусов стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио (Япония).

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи на брифинге объявили, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула.

За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.