В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА для предупреждения распространения СOVID-19 и с учетом возможного развития сложной эпидемической ситуации на территории города Киева.

«Первого сентября в учебные заведения вернутся дети. Наша задача как городской власти - максимально обезопасить их от рисков заболеть, сделать все, чтобы минимизировать риски распространения СOVID-19 в учебных заведениях. Для этого постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение и ввела ряд запретов, которые помогут войти учебным заведениям в учебный процесс с минимальными рисками распространения коронавируса», - подчеркнул Поворозник.

В соответствии с протоколом №53 с 1 сентября в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсных центрах, запретят в случае установления зеленого уровня эпидемиологической безопасности:

проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без одетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

В случае установления желтого и оранжевого уровней эпидемической опасности запретят:

посещение учебных заведений соискателями образования и проведения в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20 процентов персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находятся более 50 процентов соискателей образования и персонала учреждения;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

В случае установления «красного» уровня эпидемиологической безопасности запретят:

посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования, при наличии более чем в 80 процентов персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

В случае установления желтого и оранжевого уровней эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования/отдельных классах, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает проектную мощность заведения превышает нормативы, должно быть организовано в «смешанном (комбинированном)» формате - как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

Согласно документу, необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций/сборов в онлайн режиме.

Коммунальная аварийно-спасательная служба «Киевская служба спасения» на время введения противоэпидемических мероприятий при необходимости будет оказывать помощь по проведению дезинфекции помещений.