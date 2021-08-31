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Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине, сообщила Госпогранслужба.

«В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и нотой Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова», - говорится в сообщении.

Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств.

Кроме этого, Государственной пограничной службой Украины уточнены все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне.

Также отмечается, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.
ForUm

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