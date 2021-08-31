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Евгений Енин назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №1014 от 30 августа обнародовано на правительственном портале.

«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», – сказано в документе.

Кроме того, распоряжением КМУ №1013 Енин был уволен с должности заместителя министра иностранных дел Украины с 6 сентября «согласно поданному заявлению».

Енин в 2016-2020 годах был заместителем генерального прокурора и курировал международные вопросы. В апреле прошлого года он был назначен заместителем министра иностранных дел. 

 
ForUm

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