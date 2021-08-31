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В присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом, подписаны два документа в энергетической отрасли, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренхольм подписали совместное заявление Департамента энергетики США и Министерства энергетики Украины относительно усиления двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов.

Заявление также фиксирует готовность Соединенных Штатов помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер и физической безопасности, а также других технологий.

Кроме того, врио президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями. Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.
ForUm

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