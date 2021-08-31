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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Офис президента.

В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

Также состоится ряд важных встреч Президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.
ForUm

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