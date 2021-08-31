Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.

В июле-августе боевики движения «Талибан» захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну. В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует «Талибан».

После бегства Гани, вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления «Талибану».