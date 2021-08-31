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21-летний украинский пловец Андрей Трусов стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио (Япония).

Представитель Донетчины завоевал свою вторую золотую медаль, выиграв финал на дистанции 50 метров вольным стилем, передает Укринформ.

Бронзовым призером Игр-2020 в этом виде стал Евгений Богодайко из Полтавы.

26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл свою четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

Харьковчанин завоевал «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой паралимпийский рекорд - 54,15 секунды.

До этого Крипак стал обладателем золотой награды на 100-метровке вольным стилем, «серебра» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзы» в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

 «Золото» Крипака стало 62-й наградой украинцев на Играх-2020 (14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых).
ForUm

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