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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи на брифинге объявили, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула, сообщает ВВС.

В Кабуле сейчас самое начало ночи 31 августа - даты, когда по договоренности между американцами и талибами должна была завершиться эвакуация. Отмечается, что операция завершилась до последнего срока, установленного президентом Джо Байденом.

Некоторое время назад талибы опубликовали в сетях фотографии встречи своего спецназа с американцами - предположительно это был процесс передачи аэропорта.

Жители Кабула вывешивают видео пальбы в воздух: талибы по всему городу празднуют окончательный уход иностранных военных.
ForUm

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