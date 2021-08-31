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Вследствие нарушения оккупантами режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил в августе погибли девять украинских военнослужащих, 28 были ранены.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены», - написала она в Facebook.

Омбудсмен призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на линии разграничения и норм международного гуманитарного права.
ForUm

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