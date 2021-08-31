Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированным от COVID-19 сотрудникам городского совета. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сотрудники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная «отмазка» - когда это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится - не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения», – подчеркнул городской голова.

При этом Марцинкив дал сотрудникам горсовета на вакцинацию две недели.

«Это людей мы можем мотивировать, призвать. А сотруники городского совета должны быть вакцинированы», – подытожил он.