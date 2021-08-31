За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 470 человек;
- летальных случаев - 51;
- выздоровели - 1257 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 21236 человек,
- методом ИФА - 7031 человек,
- экспресс-тестами - 17747 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2286296 человек;
- выздоровели - 2207940 человек;
- летальных случаев - 53 789;
- проведено ПЦР-тестов - 11980323.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
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