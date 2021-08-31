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За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 470 человек;
  • летальных случаев - 51;
  • выздоровели - 1257 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 21236 человек,
  • методом ИФА - 7031 человек,
  • экспресс-тестами - 17747 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2286296 человек;
  • выздоровели - 2207940 человек;
  • летальных случаев - 53 789;
  • проведено ПЦР-тестов - 11980323.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
ForUm

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