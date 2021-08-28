В аэропорту Борисполь приземлился очередной самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами, сообщает телеканал Украина 24.

Канал опубликовал видео посадки военно-транспортного самолета Ил-76МД. Количество пассажиров на борту пока не известно. По информации Суспільного, на борту эвакуированные из Кабула украинцы и граждане других стран.

Накануне посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк заявил, что в Афганистане остаются более 230 украинцев и их родственников. По словам посла, две женщины являются этническими украинками, остальные — этнические афганцы с родственниками в Украине.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.