После терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле были возобновлены эвакуационные рейсы, переправка из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал СNN Türk.

«Жители Кабула поделились информацией о том, что по состоянию на утро несколько самолетов вылетели из аэропорта Кабула», - сообщает телеканал.

Со ссылкой на местные СМИ, телеканал сообщает, что количество людей, которые ждут возле аэропорта, увеличилось.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.