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Пандемия COVID-19 в мире может подлиться еще от двух до пяти лет. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины», – отметил он.

Кузин прогнозирует, что пандемия будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. «От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения», – подытожил главный санврач.

Напомним, за сутки 26 августа  в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
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