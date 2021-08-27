За сутки 26 августа в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минстверства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 838 человек, летальных случаев – 66, выздоровели 1253 человека.
За сутки протестированы методом ПЦР 23049 человек, методом ИФА - 7219, экспресс-тестами - 23218 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2280203 человека, выздоровели – 2204682, летальных случаев - 53 632, проведен 11903521 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Напомним, за сутки 25 августа 2021 в Украине был зафиксирован 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
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