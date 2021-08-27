В Украине новая волна коронавируса не начнется в ноябре, поскольку уже стартовала.
Новая волна заболеваемости будет более мягкой, чем предыдущие, рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, сообщает УНИАН.
По его словам, очередная волна будет мягче, поскольку в государстве уже около 40% жителей имеют антитела к COVID-19.
Напомним, за сутки 26 августа в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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