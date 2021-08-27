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В Украине установлен новый рекорд по числу прививок от коронавируса за сутки, сообщает пресс-служба Минстверства здравоохранения.

Так, 26 августа  против COVID-19 вакцинированы 173 435 человек. Одну дозу получили 55908 человек, полностью иммунизированы - 117527 человек.

В течение суток работала 1051 мобильная бригада, 2974 пункта прививки, 332 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5208200 человек, из них получили одну дозу - 5208198 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3427847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8636045 прививок.

Напомним, за сутки 26 августа  в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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