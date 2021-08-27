США не доверяют движению «Талибану» и не считают эту группировку дружеской.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНИАН.

«Я не пытаюсь приукрасить нашу точку зрения о «Талибане». Это не та группировка, которой мы доверяем, они не наши друзья, мы такого никогда не говорили. Но реальность в том, что «Талибан» контролирует большую часть Афганистана»,— пояснила она на пресс-конференции.

При этом она уточнила, что у Вашингтона нет оснований считать талибов причастными ко взрывам в Кабуле, где погибли более 100 человек.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у США нет информации о том, что талибы знали о готовящихся взрывах или как-то участвовали в их подготовке.

Также Псаки сказала, что благодаря сотрудничеству с «Талибаном» США сумели эвакуировать более 100 тыс. человек из Афганистана. Она также подтвердила, что Вашингтон планирует закончить эвакуацию из Афганистана в установленный срок - до 31 августа.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения