Учитывая предыдущий опыт, во время следующей волны пандемии коронавируса Киев не планирует закрывать детские сады и начальную школу на карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города. Сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован. А кто еще не успел, подчеркиваю: это надо сделать! Ведь речь идет о вашем здоровье и ваша жизнь! Я хочу всем вам пожелать здоровья, оптимизма, благодарных учеников и удачного учебного года! Спасибо за вашу работу и преданность делу. Ведь вам мы доверяем самое дорогое - наших детей», - обратился к педагогам Кличко.