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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 109 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5271 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 840», - сообщил Кличко.

Заболели 65 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. А также 4 девочки от 1 до 16 лет и 4 мальчика от 5 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом. А также 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 50 человек. В общем коронавирус преодолели 215 029 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Шевченковском - 21 и в Дарницком районе - 15 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 24 августа в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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