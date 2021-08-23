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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о вылете из Кабула третьего по счету украинского эвакуационного самолета.

Об этом Кулеба заявил во время дискуссии на саммите Крымской платформы в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На борту около 100 граждан. Мы бы хотели, чтобы другие страны также эвакуировали своих граждан и тех афганцев, которые чувствуют себя в опасности», - отметил Кулеба, не уточнив, сколько из эвакуированных являются гражданами Украины.

Как сообщалось, 22 августа утром в аэропорту «Борисполь» приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.

Военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

 
ForUm

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