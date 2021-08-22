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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.

Об этом сообщает Twitter-страница президента.

По его словам, самолет сел 22 августа.

"Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация с безопасностью. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуировали 83 человека, в том числе 31 украинца", - сообщил Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что вернулись 12 украинских военных. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, что эвакуировали журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода".

"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", - сообщил он.
ForUm

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