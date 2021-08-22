В Украине существует влияние олигархов на законодательную власть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 21 августа.

"Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние - это угроза", - подчеркнул глава СНБО.

Таким образом Данилов прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что из законопроекта об олигархах нужно исключить тот пункт, согласно которому реестр олигархов должен формировать СНБО, - "из-за конфликта интересов".

"Если он считает, что кого-нибудь из членов СНБО могут коррумпировать олигархи, тогда надо непосредственно указывать, кто к этому склонен. И есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут поддаться этому искушению", - добавил секретарь.

Как ранее сообщал ForUm, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Также СНБО ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.