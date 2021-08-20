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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, передает УНИАН.

«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два человека, которые напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны», – отметил он.

Кроме того, СНБО ввел санкции против Аллы Бондаренко, Ольги и Алексея Шарий.

 
ForUm

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