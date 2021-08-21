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Американский президент Джо Байден во время обращения заявил, что за четверг, 19 августа, США эвакуировали из Афганистана 5,7 тысяч человек. Об этом сообщает CNN.

Сейчас в США работают над тем, чтобы установить, сколько американцев находится в Афганистане. По словам Байдена, с июля из страны эвакуировали более 18 тысяч человек, а с 14 августа — 13 тысяч. Среди них граждане США, люди с видом на жительство в стране, их семьи и афганцы, которые сотрудничали с американскими военными и получили специальные визы.

CNN отмечает, что на фоне сообщений о хаосе и о том, как тысячи людей пытаются попасть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан, Байден заверил, что «любой американец, который захочет вернуться домой, окажется дома». Также он сказал, что США работают над тем, чтобы помочь эвакуироваться женщинам-лидерам, журналистам и другим лицам, которые могут стать мишенью для движения Талибан.

По словам главы Белого дома, США смогли обеспечить безопасность в аэропорту Кабула и возобновить вылет гражданских рейсов.

Напомним, страны НАТО прекратили поддержку правительства Афганистана.
ForUm

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