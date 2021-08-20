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Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана на фоне захвата талибами власти в стране. Об этом сообщается в принятом совместном заявлении министров, передает Укринформ.

«При существующих обстоятельствах НАТО прекращает какую-либо поддержку афганских властей», - говорится в заявлении.

Руководители МИД стран НАТО отмечают, что какое-либо будущее правительство Афганистана должно соблюдать международные обязательства страны; защищать права человека - всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств; обеспечивать верховенство права; разрешить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и обеспечить, чтобы Афганистан никогда больше не был надежным убежищем для террористов.

«Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности и уважения, развивать важные политические, экономические и социальные достижения, которые он получил за последние 20 лет», - отметили министры.

Также в заявлении говорится, что страны НАТО продолжат бороться с проявлениями терроризма в Афганистане.

«В течение последних двадцати лет мы успешно лишали террористов безопасного убежища в Афганистане, откуда они могли совершать нападения. Мы не позволим террористам угрожать нам. Мы по-прежнему привержены решимости и солидарности бороться с терроризмом», - говорится в заявлении.

Руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО назвали своим первым заданием завершить безопасную эвакуацию своих граждан, граждан стран-партнеров и афганцев, которые находятся в группе риска, из аэропорта Кабула.

«Мы призываем тех, кто получил власть в Афганистане, уважать и способствовать их безопасному и упорядоченному отъезду, в частности через международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Пока будут продолжаться операции по эвакуации, мы будем поддерживать нашу тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в Международном аэропорту Хамида Карзая», - говорится в заявлении.
ForUm

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