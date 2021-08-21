Руководство России расширило список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек.

Об этом сообщает интернет-портал правовой информации РФ.

В частности, под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Также ограничения введены против первого замглавы МИДа Эмине Джапаровой, народного депутата Александра Дубинского, советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, главы Счетной палаты Валерия Пацкана, главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

22 октября 2018 президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Уже 1 ноября 2018 правительство РФ ввело первые санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В данный момент персональные санкции введены против 922 человек.

Напомним, СНБО ввел санкции против главаря «ДНР» Пушилина и судей РФ в Крыму.