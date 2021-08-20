Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против «судей» и «должностных лиц», причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму.

Как передает УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

«В данном решении СНБО есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те «судьи», которые незаконно судят граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на временно оккупированной Донецкой и Луганской области», – рассказал он.

По словам Данилова, перечень лиц и СМИ, против которых ввели санкции, достаточно большой и будет доступен после выхода указа президента.

Также сегодня СНБО ввел санкции в отношении главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который регистрирует СМИ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«Кроме того, введены дополнительные санкции на те российские сайты, против которых у нас уже были введены санкции, но они открывают новые ресурсы, поэтому эти ресурсы так же подпадают под санкции», – пояснил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Также СНБО ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.