В пятницу, 20 августа, из-за последних событий в Афганистане состоится экстренное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Заседание состоится в виртуальном формате. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят события в Афганистане.
Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщалось, Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане.
На следующей неделе также запланирована онлайн-встреча лидеров Группы семи, на которой будут обсуждать общую стратегию и подход к ситуации в Афганистане.
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