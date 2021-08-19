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В пятницу, 20 августа, из-за последних событий в Афганистане состоится экстренное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Заседание состоится в виртуальном формате. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят события в Афганистане.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщалось, Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане.

На следующей неделе также запланирована онлайн-встреча лидеров Группы семи, на которой будут обсуждать общую стратегию и подход к ситуации в Афганистане.

 

 
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