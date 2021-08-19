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Премьер-министр Италии Марио Драги работает над организацией саммита группы 20 крупнейших экономик по ситуации в Афганистане после захвата власти талибами.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В этом году Италия на ротационной основе председательствует в G20, и, как ожидается, возможная встреча состоится до запланированного на октябрь саммита в Риме.

Ожидается, что Драги обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

На следующей неделе уже запланирована онлайн-встреча лидеров Группы семи, на которой будут обсуждать общую стратегию и подход к ситуации в Афганистане.

 

 
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