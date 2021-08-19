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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 245 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«245 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 828 », - сообщил Кличко.

Заболели 137 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 94 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет. А также 5 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 9 мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом. А также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 187 человек. В общем коронавирус преодолели 214393 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 77, в Святошинском - 51 и в Дарницком районе - 36 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 18 августа в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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