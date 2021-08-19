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За сутки 18 августа в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 665 человек, летальных случаев – 32, выздоровели 898 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР - 23612 человек, методом ИФА - 7968, экспресс-тестами – 19013.

За все время пандемии в Украине заболели 2270226 человек; выздоровели – 2199118, летальных случаев - 53 368, проведено 11749847 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Напомним, за сутки 17 августа  в Украине зафиксировано было 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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