За сутки 18 августа в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 665 человек, летальных случаев – 32, выздоровели 898 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 23612 человек, методом ИФА - 7968, экспресс-тестами – 19013.
За все время пандемии в Украине заболели 2270226 человек; выздоровели – 2199118, летальных случаев - 53 368, проведено 11749847 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Напомним, за сутки 17 августа в Украине зафиксировано было 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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