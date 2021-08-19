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Канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Джо Байден по телефону обсудили ситуацию в Афганистане.

В ходе разговора политики договорились о сотрудничестве стран по выводу американских военных и эвакуации желающих покинуть Афганистан, сообщает УНИАН.

«Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула», – цитирует издание слова официального представителя правительства Штеффена Зайберта.

Лидеры стран согласились, что из Афганистана надо «вывести как можно больше людей, нуждающихся в защите». Меркель подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему количеству афганских граждан, сотрудничающих с Германией.

Отдельно Байден подтвердил, что американские военные могут задержаться в Афганистане после завершения миссии 31 августа, если к этой дате не удастся эвакуировать граждан США и афганцев, которые поддерживают Америку.

 
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